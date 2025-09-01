На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России считают, что Трамп выйдет из украинского конфликта

Яковенко: Трамп может выйти из конфликта на Украине, если закрыть его не удастся
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп, возможно, решит выйти из конфликта на Украине, если его не удастся урегулировать. Об этом РИА Новости заявил заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научного совета при Совете безопасности России Александр Яковенко.

«Напрашивается безусловный императив выхода, если закрыть его не удастся, из украинского конфликта — благо это только повышает рейтинг Трампа в стране», — отметил он.

По мнению Яковенко, выход Соединенных Штатов из конфликта на Украине сможет упростить примирение Вашингтона с Индией, так как при этом решении отпадет смысл в тарифах в связи с закупками российской нефти.

22 августа Трамп заявил, что Вашингтон может ввести санкции, пошлины или выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине. Трамп добавил, что он знает настрой как России, так и Украины. По его словам, в данном вопросе нужны усилия обеих сторон.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп находится в тупике по решению конфликта на Украине. По данным издания, Вашингтон «ищет новые ответы». При этом журналисты отметили, что американские и европейские официальные лица все еще ведут переговоры о составе миротворческих сил в рамках гарантий безопасности Украине.

Ранее Трамп назвал Байдена «криворуким» и обвинил в конфликте на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами