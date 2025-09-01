В России считают, что Трамп выйдет из украинского конфликта

Яковенко: Трамп может выйти из конфликта на Украине, если закрыть его не удастся

Президент США Дональд Трамп, возможно, решит выйти из конфликта на Украине, если его не удастся урегулировать. Об этом РИА Новости заявил заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научного совета при Совете безопасности России Александр Яковенко.

«Напрашивается безусловный императив выхода, если закрыть его не удастся, из украинского конфликта — благо это только повышает рейтинг Трампа в стране», — отметил он.

По мнению Яковенко, выход Соединенных Штатов из конфликта на Украине сможет упростить примирение Вашингтона с Индией, так как при этом решении отпадет смысл в тарифах в связи с закупками российской нефти.

22 августа Трамп заявил, что Вашингтон может ввести санкции, пошлины или выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине. Трамп добавил, что он знает настрой как России, так и Украины. По его словам, в данном вопросе нужны усилия обеих сторон.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп находится в тупике по решению конфликта на Украине. По данным издания, Вашингтон «ищет новые ответы». При этом журналисты отметили, что американские и европейские официальные лица все еще ведут переговоры о составе миротворческих сил в рамках гарантий безопасности Украине.

Ранее Трамп назвал Байдена «криворуким» и обвинил в конфликте на Украине.