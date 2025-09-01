На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле объяснили причину появления китайских номеров на машине Путина

Песков объяснил, что на машине Путина китайские номера из-за правил страны
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай передвигается на автомобиле Aurus с китайскими номерами, потому что в КНР «это обычная практика». Об этом в интервью KP.RU заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, почему президент России передвигается по Тяньцзиню с китайскими номерами.

«В Китае — всегда только с китайскими номерами, это обычная практика», — заявил Песков.

В ходе интервью пресс-секретарь добавил, что глава государства, находясь в КНР, работает по китайскому времени.

Незадолго до этого журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что Путин почти час «с глазу на глаз» разговаривали в «Аурусе» с премьер-министром Индии Нарендром Моди. По его словам, решение было принято на месте, и никто о нем заранее не знал.

Саммит ШОС будет проходить в Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Ранее Моди опубликовал фото с Путиным из президентского Aurus.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
