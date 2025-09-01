На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин и Моди отправились на переговоры в президентском Aurus

Премьер Индии Моди и Путин отправились на переговоры на президентском Aurus
Михаил Метцель/РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Владимир Путин отправились на свои переговоры вместе в автомобиле российского лидера Aurus в рамках саммита ШОС. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди вместе решили ехать на одном автомобиле на свои переговоры», — сообщил журналист.

По его словам, решение было принято на месте, и никто о нем заранее не знал.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Пост об этом глава индийского правительства разместил на своей странице в социальной сети X. Моди также разместил в соцсети фотографии, на которых лидеры двух держав во время встречи в Китае обмениваются рукопожатиями и заключают друг друга в объятия.

Саммит ШОС будет проходить в Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. На данный момент в составе ШОС девять стран, также есть государства — наблюдатели.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.

Визит Путина в Китай
