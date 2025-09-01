Лидеры стран ШОС приняли общую стратегию развития на 10 лет

Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли стратегию развития объединения до 2035 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию.

Документ определил приоритетные задачи и главные направления сотрудничества ШОС.

Помимо этого, по итогам саммита в китайском Тяньцзине была принята совместная декларация. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в декларации отражены консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики, определены цели работы ШОС на каждом из направлений ее деятельности.

Президент России Владимир Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите ШОС 31 августа — 1 сентября. По итогам мероприятия российский лидер анонсировал заседание глав правительств ШОС в Москве.

