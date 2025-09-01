На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидеры стран ШОС приняли общую стратегию развития на 10 лет

Представители ШОС приняли стратегию развития до 2035 года, определив общие цели
Владимир Смирнов/РИА Новости

Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли стратегию развития объединения до 2035 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию.

Документ определил приоритетные задачи и главные направления сотрудничества ШОС.

Помимо этого, по итогам саммита в китайском Тяньцзине была принята совместная декларация. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в декларации отражены консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики, определены цели работы ШОС на каждом из направлений ее деятельности.

Президент России Владимир Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите ШОС 31 августа — 1 сентября. По итогам мероприятия российский лидер анонсировал заседание глав правительств ШОС в Москве.

Ранее СМИ раскрыли детали содержания Тяньцзиньской декларации ШОС.

Визит Путина в Китай
