Путин анонсировал заседание глав правительств ШОС в Москве

Путин: заседание глав правительств ШОС пройдет в ноябре в Москве
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Заседание Совета глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в ноябре в Москве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС, передает ТАСС.

Российский лидер поблагодарил китайскую сторону за результативное заседание в Тяньцзине. Он выразил уверенность в том, что вопросы выполнения достигнутых на саммите договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании глав правительств ШОС.

Путин подчеркнул, что российская сторона будет рада видеть в Москве делегации стран-членов ШОС. Он также пожелал также успеха Киргизии, к которой переходит председательство в организации.

Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Сейчас он находится в Тяньцзине, на саммите ШОС. 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, куда российский лидер также приглашен.

После Китая Путин отправится во Владивосток, на десятый Восточный экономический форум, который пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее в Кремле сообщили о большом внимании к Путину и делегации России на саммите ШОС.

Визит Путина в Китай
