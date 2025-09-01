На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иранский лидер предложил создать комитет глав МИД стран — членов ШОС

Пезешкиан призвал создать комитет глав МИД стран ШОС для разрешения кризисов
Iranian State Tv/Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать комитет министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для разрешения кризисов, угрожающих миру и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства 1 сентября выступил на саммите ШОС, который проходит в китайском городе Тяньцзине.

«В области миротворчества необходимо создать комитет, состоящий из министров иностранных дел членов [ШОС, участники которого] будут обмениваться мнениями о различных кризисах, угрожающих миру и безопасности в регионе (на Ближнем Востоке — «Газета.Ru»), выдвигать действенные предложения по управлению кризисом и механизмы по его изучению», — сказал Пезешкиан на полях мероприятия.

Он добавил, что комитет необходимо наделить правом немедленного созыва заседания участников по запросу одного из них. При этом новая структура должна действовать как «интеллектуальный и оперативный рычаг» ШОС, а также стремиться различными способами помочь той стране — члену, суверенитет которой оказался нарушен.

Саммит ШОС проходит в Китае с 31 августа по 1 сентября. В том числе в нем принимает участие президент РФ Владимир Путин. Выступая на заседании Совета глав государств — членов организации, российский лидер обратил внимание, что ШОС шаг за шагом наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов.

Ранее в Кремле сообщили о большом внимании к российской делегации на саммите ШОС.

