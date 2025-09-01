Путин пообещал рассказать о встрече с Трампом на саммите ШОС

ТАСС: Путин пообещал уведомить коллег по ШОС об итогах переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать коллег по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) об итогах двустороннего саммита с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Его слова приводит ТАСС.

«В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске», — заявил он.

Российский лидер отметил, что накануне уже беседовал об итогах встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь 31 августа. Сообщалось, что в Китае Путин проведет четыре дня. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин 1 сентября может провести дополнительные двусторонние встречи в ходе предстоящих мероприятий. Представитель Кремля также отметил, что незапланированные встречи, как правило, и происходят на многосторонних форматах.

