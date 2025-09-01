На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин призвал государства ШОС к сближению посредством гуманитарных обменов

Си Цзиньпин: страны ШОС должны сближаться посредством гуманитарных обменов
true
true
true
close
Global Look Press

Входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) страны должны посредством гуманитарных обменов становиться ближе друг к другу посредством гуманитарных обменов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Лидер Китая подчеркнул, что государства — члены ШОС должны учиться друг у друга посредством культурных обменов и оказывать мощную поддержку экономическому сотрудничеству, работая сообща над созданием «сада цивилизаций,» где процветают самосовершенствование, взаимная выгода и гармоничное сосуществование.

По словам Си Цзиньпина, Евразийский континент взрастил древние цивилизации, стал движущей силой интеграции Востока и Запада и движущей силой прогресса человечества. Народы всех стран всегда делились ресурсами и учились сильным сторонам друг друга, чтобы преодолеть свои слабости.

31 августа помощник главы России Юрий Ушаков заявил, что российской делегации и президенту РФ Владимиру Путину уделяется большое внимание на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Ранее в Кремле раскрыли, что обсуждали Путин и Си Цзиньпин.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами