Россияне высказались за советскую музыкальную классику в школах вместо песен Shaman

Наука Mail: 18% россиян поддержали изучение песен Shaman и Газманова в школах
РИА Новости

Только 18% россиян поддержали рекомендации минпросвещения к изучению в школах композиций певца Shaman, Олега Газманов и других исполнителей для патриотического воспитания молодежи. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта Наука Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«Shaman и Газманов — не для всех: большинство за классику <…> Только 18% респондентов поддержали эту инициативу, назвав их композиции «хорошими примерами патриотической музыки»», — говорится в результатах исследования.

При этом 31% опрошенных считает, что песни этих артистов не подходят для школьной программы, еще 30% выступили за включение большего количества советской музыкальной классики.

Часть россиян считает, что дети сами должны выбирать интересую им музыку, а 4% затруднились с выбором ответа.

Опрос проходил на портале Наука Mail с 28 по 29 августа 2025 года. В исследовании приняли участие 5,5 тыс. читателей проекта.

28 августа министерство просвещения сообщило, что песня «Моя Россия» певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) попала в список композиций, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников.

Всего в список рекомендованных минпросвещения для изучения в школах вошли 37 песен. Кроме творчества Shaman детям на уроках музыки предлагают слушать хиты Олега Газманова «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия», Сергея Трофимова «Родина» и Дениса Майданова «Россия». Также в перечень попали такие известные композиции, как «День Победы», «Как прекрасен этот мир», «Моя Москва» и другие.

Ранее Газманов заявил, что артисты «задолжали» защитникам родины.

