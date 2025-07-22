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Газманов заявил, что артисты «задолжали» защитникам родины

Певец Газманов: артистам стоит активнее поддерживать участников СВО
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Певец Олег Газманов призвал российских артистов активнее поддерживать участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Меня очень задевает, что на радиостанциях и телеканалах у нас мало показывают таких песен [в поддержку СВО]. Мы постоянно говорим, что надо помогать бойцам. <...> Нужно, чтобы все артисты, вся страна включилась в это», — выразил свою точку зрения Газманов.

По мнению артиста, российское медиапространство «задолжало» защитникам родины. Газманов считает неправильным, веселиться и радоваться жизни в текущей напряженной обстановке. Он обратил внимание на то, что пока россияне отдыхают, воины отдают свои жизни в бою.

Артист также добавил, что он сам регулярно помогает бойцам российской армии: материально, специальными приборами, оружием и всем остальным. Он подчеркнул, что этого мало, военным нужна моральная поддержка.

21 июля стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Газманова. С 2015 года артист также включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». певцу предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность Украины», и заочно была избрана мера пресечения в форме содержания под стражей.

Ранее Газманов возмутился, что молодое поколение не слушает песни о войне.

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