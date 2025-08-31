Израиль утвердил нового посла в России

Израильское правительство единогласно утвердило назначение Одеда Йосефа послом Израиля в России. Об этом сообщает Israel National News.

В публикации отмечается, что Йосеф ранее работал послом в Кении и послом-нерезидентом в Уганде, Малави и на Сейшельских островах, а также занимал должности в израильских миссиях в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.

Также, по предложению министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, директор департамента государств Персидского залива МИД Коби Яновский был назначен послом в Словакии.

В июле стало известно, что посол Израиля в России Симона Гальперин осенью текущего года покинет пост. По данным источника, она станет директором департамента по европейскому направлению израильского министерства иностранных дел.

Гальперин назначили на должность посла Израиля в РФ в мае 2023 года. В разное время она возглавляла Израильское экономическое и культурное управление в Тайбэе и была специальным посланником страны на островах Тихого океана.

Ранее посол Египта сообщил, что завершает свою миссию в РФ.