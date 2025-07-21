Посол Израиля в РФ досрочно покинет пост

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин осенью текущего года покинет данный пост. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя дипломатической миссии.

«Как ожидается, в октябре посол досрочно завершит работу», — сказал источник.

Он добавил, что Гальперин станет директором департамента по европейскому направлению министерства иностранных дел Израиля. При этом пока неизвестно, кто возглавит дипломатическую миссию Израиля в РФ после ее отставки.

Гальперин назначили на должность посла Израиля в РФ в мае 2023 года. В разное время она возглавляла Израильское экономическое и культурное управление в Тайбэе и была специальным посланником страны на островах Тихого океана.

18 июля Гальперин заявила, что Израиль может возобновить операцию против Ирана, если увидит риск развития его ядерной программы в военных целях. При этом дипломат подчеркнула, что сейчас эта перспектива кажется далекой.

В то же время посол отметила, что Израиль не возражает против того, чтобы РФ поставляла Ирану ядерные материалы для работы атомных электростанций.

Ранее посол Ирана в российской столице высказался о конфликте с Израилем.