Посол Египта сообщил, что завершает свою миссию в РФ

Посол Египта Назих Нагари сообщил, что завершает свою миссию в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я готовлюсь завершить свою миссию », — заявил дипломат в ходе мероприятия «Национальный день Египта» в своей резиденции в Москве.

При этом заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства иностранных дел РФ Максим Максимов заявил, что Москва ожидает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидеры других арабских стран примут участие в намеченном на 15 октября первом российско-арабском саммите.

До этого стало известно, что посол Израиля в РФ Симона Гальперин осенью текущего года покинет пост. По данным источника, она станет директором департамента по европейскому направлению израильского министерства иностранных дел. Однако пока неизвестно, кто возглавит дипломатическую миссию после ее отставки.

Ранее посол Бразилии в Москве заявил, что завершает свою работу на посту.