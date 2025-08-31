На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Белгородской области пострадала от атаки ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли село Муром, местная жительница получила ранения
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Муром в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадала местная жительница. Она была доставлена в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, а также контузией.

Глава региона отметил, что информация о последствиях обстрела уточняется.

Сегодня украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал работавшую в поле технику в поселке Дубино Белгородской области, в результате чего пострадал водитель. Другой беспилотник ударил по припаркованной «Газели» в селе Тулянка Валуйского округа.

До этого Гладков сообщил о двух пострадавших жителях Белгорода при сбросе взрывного устройства с дрона во дворе многоквартирного дома. Мужчину и женщину госпитализировали с контузией и слепыми осколочными ранениями. Кроме того, были повреждены одна квартира и семь машин.

Ранее украинские войска атаковали храм в Белгородской области во время службы.

