БПЛА атаковал работающую в поле технику в Белгородской области

Гладков: мужчина пострадал при ударе дрона в Белгородской области
Shutterstock

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал работавшую в поле технику в поселке Дубино Белгородской области, в результате пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что пострадавший был доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу попутным транспортом.

«Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. Техника повреждена», — добавил Гладков.

Губернатор добавил, что другой беспилотник атаковал припаркованную «Газель» в селе Тулянка Валуйского округа. В хуторе Михайловка в результате детонации беспилотника было повреждено частное домовладение.

Также БПЛА атаковали коммерческие объекты в городе Грайворон и в поселке Октябрьский, дом в селе Козинка, территорию предприятия в поселке Борисовка, грузовой автомобиль на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка и стоянку предприятия в поселке Пролетарский.

Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.

В ночь на 31 августа силы ПВО ночью сбили 21 украинский беспилотник над четырьмя российскими регионами. Больше всего БПЛА (11) перехватили над территорией Волгоградской области. Еще восемь сбили над территорией Ростовской области и по одному беспилотнику — в Белгородской и Брянской областях.

Ранее российских операторов БПЛА научили управлять двумя дронами одновременно.

