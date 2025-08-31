Идентифицировать убийцу бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия невозможно из-за того, что его лицо было закрыто шлемом на записях с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно — лицо полностью закрывал шлем», — сказано в сообщении.

По информации издания, убийца тщательно спланировал пути отхода, чтобы скрыться с места преступления через слепые зоны в системе уличного видеонаблюдения. Вероятно, в одной из этих зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором передвигался.

Экс-спикера Рады убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ, в бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз. Стрелявший в политика был одет как работник службы доставки.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. После победы протестующих был в феврале 2014 года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем его избрали в Раду, где он стал вице-спикером, а с апреля 2016 года по август 2019-го — спикером.

В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее на Украине назвали убийство Парубия зачисткой бенефициаров «майдана».