Медведев предрек исчезновение Макрона после его слов о российской угрозе

Медведев: Макрон угрозы не представляет и навсегда исчезнет к 14 мая 2027 года

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал в соцсети X на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «российской угрозе».

»Макрон сказал, что Россия сейчас и на многие годы вперед стала угрозой для Франции и Европы вообще. Сам «Микрон», однако, большой угрозы не представляет. Он навсегда исчезнет не позднее 14 мая 2027 года. И его не будет не хватать», — написал Медведев на английском языке.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США Дональда Трампа по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выступление Макрона «по-настоящему весенним» и отметила, что президент Франции и его украинский коллега Владимир Зеленский «нашли общее занятие по измерению» мощи своих армий.

Ранее Макрон высказался против перемирия на Украине.