Медведев посоветовал европейцам «вздернуть бешеную бабку Урсулу» после сделки с США

Обычным европейцам после заключения торговой сделки между президентом США Дональдом Трампом и Евросоюзом впору «брать штурмом» Брюссель и «вздернуть бешеную бабку Урсулу». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что эта сделка выгодна только США и унизительна для европейцев, поскольку снимает защиту с рынка ЕС, обнуляя пошлины для американских товаров. Также договоренность фон дер Ляйен и Трампа, как указал Медведев, перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США и создает дополнительные расходы на оплату дорогих американских энергоносителей во многих странах Евросоюза.

В заключении Медведев заявил, что европейцам теперь можно только посочувствовать. Он посоветовал им наказать всех еврокомиссаров, включая фон дер Ляйен, участвовавших в заключении этой сделки.

«Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу», — написал Медведев.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель согласился закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон согласился ввести пошлины на европейские товары размером не в 30%, а в 15%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты спрогнозировали большие потери для ФРГ и ЕС в целом из-за сделки с Трампом.