На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев посоветовал европейцам «вздернуть бешеную бабку Урсулу» после сделки с США

Медведев: европейцам после торговой сделки с США впору брать штурмом Брюссель
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Обычным европейцам после заключения торговой сделки между президентом США Дональдом Трампом и Евросоюзом впору «брать штурмом» Брюссель и «вздернуть бешеную бабку Урсулу». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что эта сделка выгодна только США и унизительна для европейцев, поскольку снимает защиту с рынка ЕС, обнуляя пошлины для американских товаров. Также договоренность фон дер Ляйен и Трампа, как указал Медведев, перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США и создает дополнительные расходы на оплату дорогих американских энергоносителей во многих странах Евросоюза.

В заключении Медведев заявил, что европейцам теперь можно только посочувствовать. Он посоветовал им наказать всех еврокомиссаров, включая фон дер Ляйен, участвовавших в заключении этой сделки.

«Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу», — написал Медведев.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель согласился закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон согласился ввести пошлины на европейские товары размером не в 30%, а в 15%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты спрогнозировали большие потери для ФРГ и ЕС в целом из-за сделки с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами