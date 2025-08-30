Венгрия выступает против ускоренного членства Украины в Евросоюзе, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Трансляцию вел украинский телеканал M1.

По словам дипломата, Будапешт не позволит начать переговоры о евроинтеграции Киева.

«Мы не позволим, чтобы Украину впихнули в ЕС, потому что это бы разрушило венгерское сельское хозяйство и пищевую безопасность», — сказал он.

Сийярто добавил, что, попав в Венгрию, «украинская мафия» разрушила бы общественную безопасность.

На этой неделе Еврокомиссия заявила, что нефтепровод «Дружба», неоднократно атакованный украинской армией, не должен подвергаться новым ударам. По информации Reuters, прокачка сырья в Венгрию и Словакию после атаки в ночь на 22 августа возобновилась. На этом фоне Будапешт ввел ограничения против украинского военнослужащего — этнического венгра, ответственного за удары по нефтепроводу. Президент Украины Владимир Зеленский «возмутился» этим решением, а попавший под санкции военный с позывным «Мадьяр» призвал «засунуть их в задницу».

Ранее Telegraph опубликовала план ЕС по гарантиям безопасности для Украины.