Рогов объяснил, почему Зеленский не стремится к прекращению конфликта

Рогов: Зеленский не идет на мир по личным мотивам
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно тормозит начало переговоров о мирном разрешении украинского кризиса, преследуя личные цели, такие как устранение политических конкурентов и сохранение своей власти. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

«Зеленский продолжает боевые действия и будет затягивать переговорный процесс до того момента, пока не будет уверен, что в случае проведения выборов, которые должны быть проведены сразу после наступления мира, он закончит зачистку политического поля и установит гарантированный контроль над внутриполитической ситуацией», – подчеркнул Рогов.

Он добавил, что вероятность достижения мира возрастет когда Зеленский почувствует, что его власти ничто не угрожает.

По мнению главы комиссии, в настоящее время Зеленский все еще надеется удержать линию фронта, предотвратить ее обрушение и избежать потери значительных территорий.

Ранее на Украине заявили, что Европа запретила Зеленскому встречу с Путиным.

