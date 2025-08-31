Украина не является для Европы надежным партнером и превратилась в угрозу ее региональной стабильности. Об этом заявил член ассоциации журналистов БРИКС Лукас Лейроз в материале для Strategic Culture.

По его словам, Венгрия и Польша демонстрируют растущую усталость от «радикальной и экстремистской позиции» Украины в то время, как Запад продолжает настаивать на поддержке Киева.

«Нападение на трубопровод «Дружба», жизненно важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии, является самым последним примером этой враждебности. Подтвержденное украинскими войсками, нападение было не стратегическим военным актом, а символическим и политическим жестом запугивания», — утверждает Лейроз.

По его мнению, единственным решением в данной ситуации является «демонтаж украинского правительства», без чего «мир и стабильность в Европе останутся под постоянной угрозой».

В течение августа 2025 года ВСУ не менее трех раз атаковали «Дружбу» на территории России с использованием дронов и ракет: 13, 18 и 22 августа. В последнем случае это привело к остановке прокачки нефти.

Ранее Зеленский резко раскритиковал один шаг Венгрии после удара ВСУ по «Дружбе».