Трамп снизил роль одного из главных органов Белого дома

Президент США Дональд Трамп сократил роль Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в принятии политических решений, отдав предпочтение небольшой группе своих советников. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Число сотрудников СНБ после прихода Трампа к власти сократилось с 400 человек до менее чем 150. В мае он отправил в отставку помощника по национальной безопасности Майка Уолтца и передал его функции госсекретарю Марко Рубио.

Некоторые американские чиновники уверены, что такой подход вредит действующей администрации и приводит к несогласованности действий.

В качестве примера WSJ приводит ситуацию в июне, когда президент отдал приказ нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана, однако американские дипломаты, которых обычно уведомляют об этом решении, остались в неведении.

В итоге, когда ближневосточные страны начали обращаться в посольства США за информацией о дальнейших действиях Вашингтона, дипломаты не знали, что отвечать и могли лишь ссылаться на заявление президента.

До этого WSJ написала, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф докладывал ему лично об итогах встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметили журналисты, эта ситуация соответствует склонности американского лидера ограничиваться небольшим кругом советников вместо Совета национальной безопасности.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп не решается уволить чиновников из администрации.