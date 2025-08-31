На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о переговорах Уиткоффа с Путиным

WSJ: Стивен Уиткофф докладывал лично Трампу об итогах встреч с Путиным
Gavriil Grigorov/Reuters

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф докладывал ему лично об итогах встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Уиткофф сообщает Трампу о ходе переговоров сразу после их окончания, при этом содержание его докладов почти не доходит до других членов администрации США. Отмечается, что эта ситуация соответствует склонности Трампа ограничиваться небольшим кругом советников вместо Совета национальной безопасности.

До этого издание Reuters писало, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф нарушил протокол на прошедшей встрече с Владимиром Путиным в Москве: он пришел в Кремль без стенографиста, что впоследствии вылилось в искаженную передачу позиции российского лидера по украинскому конфликту и привело к «спешно организованному» саммиту на Аляске.

Уиткофф после встречи с Путиным, которая состоялась 6 августа, сообщил Трампу, что Москва якобы готова пойти «на значительные территориальные уступки ради завершения войны на Украине». После этого глава Белого дома заявил о «большом прогрессе» и согласился на саммит с российским лидером на Аляске 15 августа.

Ранее Трамп высказался о деле своего экс-советника Болтона.

