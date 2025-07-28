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СМИ сообщили, что Трамп не решается уволить чиновников из администрации

WP: Трамп не решается никого уволить, несмотря на реакцию на дело Эпштейна
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Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп не решается уволить кого-либо в своей администрации, несмотря на разочарование ее реакцией на слухи о связях американского лидера с известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник.

В публикации говорится, что Трамп разочарован тем, что действия чиновников в рамках урегулирования скандала вокруг Эпштейна доминируют в новостях и затмевают повестку дня.

Один из источников отметил, что, несмотря на разочарование, американский лидер не торопится проводить кадровые перестановки.

«Он не хочет устраивать еще больший спектакль, увольняя кого-либо», — добавил источник издания.

The Wall Street Journal утверждает, что Дональд Трамп два десятилетия назад отправил педофилу Джеффри Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Президент США назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом. Неожиданно за главу Белого дома вступился Илон Маск, отношения которого с республиканцем несколько охладели в последние месяцы. Что известно о скандале вокруг обвинения Трампа в связях с Эпштейном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее демократы в США потребовали от наследников Эпштейна показать открытку Трампа.

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