Во Франции уличили Евросоюз в желании затянуть конфликт на Украине

Политик Филиппо заявил, что Евросоюз планирует затягивать конфликт на Украине
Vincent Isore/Global Look Press

Прошедшая накануне встреча министров иностранных дел стран Евросоюза показала, что политическое объединение готовится к затягиванию конфликта на Украине. Об этом на своей странице в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Французы должны знать, что готовит ЕС: вечная война и огромные расходы!», — написал Филиппо.

По его словам, Париж должен как можно скорее выйти из Евросоюза, чтобы сэкономить значительные средства.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Евросоюза сформировать реалистичную стратегию «принуждения России к миру». Сибига призвал страны ЕС увеличить военную помощь Украине, а также вкладывать средства в ее ВПК. Кроме того, необходимы шаги для конфискации замороженных активов России, считает он.

«Или он [президент России Владимир Путин] останавливается сейчас, или сталкивается с серьезными последствиями. Это и есть стратегия мира благодаря силе», — сообщил Сибига.

Ранее Каллас понадеялась, что США поддержат новые санкции против России.

