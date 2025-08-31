Каллас понадеялась, что США поддержат новые санкции против России

Каллас: санкции ЕС будут сильнее, если их поддержат трансатлантические партнеры

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что новый пакет санкций против России будет сильнее, если его поддержат «трансатлантические партнеры». Ее слова передает «Укринформ».

По ее словам, цель 19-го пакета санкций – «оказать максимальное давление на Россию». Дипломат также заявила, что необходимо активизировать усилия против «теневого флота» РФ.

«Цель состоит в том, чтобы оказывать максимальное давление на Россию. Конечно, новые действия будут сильнее, если их поддержат наши партнеры, включая трансатлантических», — сказала Каллас.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Евросоюза сформировать реалистичную стратегию «принуждения России к миру». Как сообщается, Сибига призвал страны ЕС увеличить военную помощь Украине, а также вкладывать средства в ее ВПК. Кроме того, необходимы шаги для конфискации замороженных активов России, считает он.

Ранее сообщалось, что Европа достигла предела своих возможностей по санкциям против России.