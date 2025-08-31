На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Трампа намекнул на возможное участие в выборах президента США

Nikkei Asia: сын Трампа допустил, что будет баллотироваться в президенты США
Andrew Harnik/AP

Сын президента США Дональда Трампа Эрик не исключил, что в будущем может баллотироваться на пост американского лидера, но пока не готов дать однозначный ответ на этот вопрос. Об этом он заявил в интервью японской газете Nikkei Asia.

«Я не говорю нет, но я также не говорю да», — сказал Эрик Трамп в ответ на вопрос, хочет ли он в будущем баллотироваться на пост президента США.

В издании уточнили, что Эрик не исключает возможность стать главой государства, однако в то же время ему нравится мир торговли, в котором он сейчас работает.

Эрик Трамп является третьим ребенком и вторым сыном Дональда Трампа и Иваны Трамп. Он занимает пост исполнительного вице-президента по развитию и поглощениям в The Trump Organization, где работает вместе с братом Дональдом Трампом-младшим и сестрой Иванкой. Также он владелец Trump Winery.

До этого сам Дональд Трамп заявил о существовании некоторых лазеек, которые позволили бы ему переизбраться на третий президентский срок в обход запрета конституции США. Глава Белого дома не стал вдаваться в подробности, лишь подчеркнув, что не поддерживает использование этих лазеек.

Подробнее о том, какие лазейки есть у Трампа, чтобы снова стать президентом, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали возможных преемников Трампа.

