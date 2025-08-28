В Совфеде назвали возможных преемников Трампа

Пушков предположил, что за место главы движения Трампа поборются Вэнс и Рубио

Член Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале дал прогноз по поводу преемника президента США Дональда Трампа в качестве главы движения «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA).

В посте сенатор отреагировал на статью The Wall Street Journal «Кто унаследует движение MAGA ? Трамп оставляет свои выбор открытым». По мнению Пушкова, за место преемника американского лидера могут побороться консервативный традиционалист и противник внешних интервенций, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, «свой» для вашингтонских «ястребов» и либеральных интервенционистов.

Характеризуя кандидатов, член Совфеда отметил, что сейчас госсекретарь выступает за мирное урегулирование на Украине, но может опять «примкнуть к стану воинствующих». В то время как взглядам действующего вице-президента больше отвечают антивоенная позиция и несогласие с агрессивным курсом экс-президента США Джо Байдена.

В июле Пушков заявил, что Трампа затягивает «вашингтонское болото» из-за поддержки сенатора Линдси Грэма. По словам сенатора, в движении Грэма называют поджигателем войны, который постоянно занимает сторону демократов по вопросам нелегальной миграции, так и зарубежных войн.

Ранее в России заявили, что Маск метит на место Трампа.