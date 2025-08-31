На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай и Армения установили стратегическое партнерство

Си Цзиньпин и Пашинян заявили об установлении стратегического партнерства
ANDRES MARTINEZ CASARES/Reuters

Китая и Армения установили стратегическое партнерство. Об этом заявили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в китайском Тяньцзине, передает ТАСС.

«Установление стратегического партнерства является важной вехой в развитии отношений между двумя странами», — сказал Си, добавив, Пекин и Ереван должны нести вперед свою традиционную дружбу, решительно поддерживать друг друга, углублять сотрудничество в различных областях и стремиться к новым достижениям в двусторонних отношениях.

Китайский лидер также призвал совместно развивать инициативу «Один пояс — один путь», укреплять взаимосвязанность между странами и подчеркнул, что Китай поддерживает вступление Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

25-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, возглавляемой Китаем и Россией, пройдет 31 августа и 1 сентября в Тяньцзине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который посетит саммит, заявлял, что привезет на него картошку для президента России Владимира Путина и председателя КНР.

Ранее Ушаков раскрыл одну из тем предстоящих переговоров Путина и Си.

