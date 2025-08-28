На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине отказались признавать Крым российским в каком-либо виде

Замглавы ОП Жовква: Киев не воспримет юридического признания Крыма в составе РФ
Alexey Pavlishak/Reuters

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев не будет воспринимать попыток «легитимизации» или юридического признания Крыма в составе России, это четкая позиция Владимира Зеленского. Его слова приводит УНИАН.

По его словам, «Крым есть и будет Украиной», однако Киев вынужден повторять эту позицию ежедневно представителям международного сообщества.

«Никаких попыток легитимизации или любого признания де-юре Украина не будет воспринимать. Это четкая позиция президента Украины», — заявил Жовква.

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.

До этого Дональд Трамп по итогам переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности.

Ранее Аксенов заявил, что Трамп признал Крым частью России.

