Экс-премьер России отреагировал на возможное вступление Австрии в НАТО

Степашин: надеюсь, в Австрии нет идиотов, желающих вступления страны в НАТО
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин, говоря о возможности вступления Австрии в НАТО, выразил надежду на здравое мышление руководства Вены. Своим мнением по этому поводу политик поделился в беседе с РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что там [в Австрии] нет идиотов», — сказал он.

27 июля глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер допустила, что ее страна может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО якобы из-за агрессивной политики России. По ее словам, нейтральный статус не обеспечит защиту страны.

Комментируя это, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова дать жесткий ответ Австрии в случае ее решения вступить в НАТО. Он напомнил, что ответные меры на военные угрозы безопасности РФ в свое время были приняты против Швеции и Финляндии. Медведев подчеркнул, что для Австрии никто не будет делать исключений.

Ранее в Госдуме ответили на планы Австрии вступить в НАТО.

