На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп подпишет указ, который изменит американские выборы

Трамп подпишет указ о мерах против фальсификаций на выборах в США
close
The White House via Twitter/Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, направленный на предотвращение фальсификация на выборах. Об этом он написал в Truth Social.

«Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ относительно этого!» — отметил он.

Трамп также добавил, что запретит проводить голосование по почте. Исключение сделают только для тяжело больных людей, а также военных, находящихся далеко от территории США.

До этого директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные копии писем, принадлежащих главам американских разведывательных ведомств, которые занимали данные должности во время президентства Барака Обамы. Содержание этих писем подтверждает заведомо ложный характер информации о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, прошедшие в 2016 году.

После этого Трамп заявил, что бывший руководитель ФБР Джеймс Коми и экс-директор Нацразведки Джеймс Клэппер являются преступниками.

Ранее Трамп пошутил об отмене президентских выборов в США по примеру Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами