Трамп подпишет указ о мерах против фальсификаций на выборах в США

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, направленный на предотвращение фальсификация на выборах. Об этом он написал в Truth Social.

«Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ относительно этого!» — отметил он.

Трамп также добавил, что запретит проводить голосование по почте. Исключение сделают только для тяжело больных людей, а также военных, находящихся далеко от территории США.

До этого директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные копии писем, принадлежащих главам американских разведывательных ведомств, которые занимали данные должности во время президентства Барака Обамы. Содержание этих писем подтверждает заведомо ложный характер информации о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, прошедшие в 2016 году.

После этого Трамп заявил, что бывший руководитель ФБР Джеймс Коми и экс-директор Нацразведки Джеймс Клэппер являются преступниками.

Ранее Трамп пошутил об отмене президентских выборов в США по примеру Украины.