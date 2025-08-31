Эрдоган прибыл в Китай для участия в ШОС

Президент Турции Эрдоган прибыл в Тяньцзинь для участия в ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл в китайский Тяньцзинь для участия в ШОС. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В этом году в крупнейшем за всю историю объединения саммите ШОС принимают участие более 20 лидеров иностранных государств.

В Китае подчеркнули, что КНР и Турция разделяют консенсус в отношении достижения национального развития.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан.

Среди лидеров, прилетевших на саммит, будет и президент России Владимир Путин. Известно, что он проведет более десяти двусторонних встреч в рамках мероприятия.

Ранее Ушаков рассказал о планах участников ШОС подписать документы в Китае.