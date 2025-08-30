Соратники Парубия отреагировали на его убийство

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий хорошо знал, «как устраивать «майданы», и это могло послужить причиной его убийства. Такое мнение в беседе с украинским изданием «Страна.ua» выразили его соратники, состоящие в партии «Евросолидарность», депутатом от которой Парубий был с 2019 года.

При этом в качестве главной версии произошедшего они назвали «руку Кремля».

«Некоторые собеседники не исключают и внутриполитической подоплеки убийства, напоминая, что «Андрей хорошо знал, как устраивать «майданы», — сказано в сообщении.

Они считают, что ликвидация Парубия может быть связана с «ожиданиями неких грядущих политических потрясений» на Украине.

Экс-спикера Рады убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ, в бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. После победы протестующих был в феврале 2014 года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем его избрали в Раду, где он стал вице-спикером, а с апреля 2016 года по август 2019-го — спикером.

В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее появилось фото предполагаемого стрелка, который мог убить Парубия.