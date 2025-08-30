На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Повесят на аквалангистов»: Захарова прокомментировала убийство Парубия

Захарова: не исключаю, что убийство Парубия повесят на украинских аквалангистов
Roman Baluk/Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала убийство бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.

«Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на «Северном потоке», один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы», — написала она.

Бывшего спикера Рады Парубия убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ, в бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз. Стрелявший в политика был одет как работник службы доставки.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе.

Ранее стала известна возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы.

