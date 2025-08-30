Трамп высказался об отправке американских военных на Украину

Трамп: американских военных не будет на Украине

Американских солдат не будет на Украине. Об этом в интервью порталу Daily Caller заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы не тратим никаких денег на войну. <...> Наших войск там не будет», — сказал он.

По словам главы Белого дома, без гарантий безопасности «какого-либо рода» конфликт на Украине не разрешится.

В конце июля Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании. Трамп отметил, что подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что США продолжат поставлять вооружение на Украину, но оплату этих поставок возьмут на себя европейские союзники по альянсу.

Ранее экс-премьер Италии заявил о снижении геополитического влияния Европы.