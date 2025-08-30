На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сальдо прокомментировал убийство экс-спикера Рады Парубия

Сальдо: убийство Парубия показало, как разлагается политическая система Украины
Roman Baluk/Reuters

Убийство бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия показывает, как разлагается украинская политическая система. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Уничтожение Парубия во Львове показывает, как разлагается украинская политическая система изнутри. В киевских радикальных кругах давно идет борьба за власть, влияние и деньги, и этот конфликт выходит на поверхность все чаще», — сказал он.

По словам Сальдо, истоки случившегося кроются в «самой украинской националистической среде».

Бывшего спикера Рады Парубия убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ, в бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз. Стрелявший в политика был одет как работник службы доставки.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе.

Ранее стала известна возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы.

