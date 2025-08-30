Зеленский объяснил Моди свою точку зрения на происходящее на Украине

Индийский премьер-министр Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-релиз опубликован на сайте главы правительства.

В заявлении отмечается, что собеседник поделился с Моди своей точкой зрения на последние события, связанные с конфликтом на Украине. Премьер Индии в свою очередь подтвердил приверженность позиции о мирном урегулировании ситуации. Моди выразил поддержку всем усилиям в этом направлении.

Согласно пресс-релизу, стороны также обсудили вопросы двустороннего партнерства Нью-Дели и Киева и расширение сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона с участием спецпосланника Стива Уиткоффа позволили сократить список разногласий по Украине до вопросов гарантий безопасности и территориальных уступок. Это произошло на фоне сообщений СМИ о том, что спецпосланник США якобы по неопытности нарушил протокол и неправильно информировал Белый дом о том, к каким компромиссам по Украине готов президент России.

Ранее в США заявили, что мир на Украине зависит от Индии.