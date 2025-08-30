На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский объяснил Моди свою точку зрения на происходящее на Украине

Зеленский и Моди по телефону обсудили последние события, связанные с Украиной
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Индийский премьер-министр Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-релиз опубликован на сайте главы правительства.

В заявлении отмечается, что собеседник поделился с Моди своей точкой зрения на последние события, связанные с конфликтом на Украине. Премьер Индии в свою очередь подтвердил приверженность позиции о мирном урегулировании ситуации. Моди выразил поддержку всем усилиям в этом направлении.

Согласно пресс-релизу, стороны также обсудили вопросы двустороннего партнерства Нью-Дели и Киева и расширение сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона с участием спецпосланника Стива Уиткоффа позволили сократить список разногласий по Украине до вопросов гарантий безопасности и территориальных уступок. Это произошло на фоне сообщений СМИ о том, что спецпосланник США якобы по неопытности нарушил протокол и неправильно информировал Белый дом о том, к каким компромиссам по Украине готов президент России.

Ранее в США заявили, что мир на Украине зависит от Индии.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами