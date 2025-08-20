На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России не исключили «пакостей» со стороны Украины в переговорном процессе

Сенатор Джабаров: Украина может сорвать мирные переговоры с Россией
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Украина может сорвать мирные переговоры с Россией. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru.

«Киев может пакостить, делать гадости в любой момент по любому поводу», — не исключил сенатор.

Он добавил, что вся политика киевских властей настроена на отрицание любых нормальных контактов с Россией.

19 августа газета Financial Times (FT) сообщила, что Украина требует полной компенсации ущерба от России в размере $300 млрд за военный конфликт. В документе украинских властей, на который ссылается издание, говорится, что источником выплат должны стать замороженные суверенные активы РФ. Кроме того, отмечается, что ослабление санкций возможно только при соблюдении Москвой будущего мирного соглашения и прозрачности его выполнения.

Также, как утверждает FT, Украина не примет соглашений, подразумевающих территориальные уступки России.

Ранее Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия.

Переговоры о мире на Украине
