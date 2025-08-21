Slovo: ЕС и Британия готовят диверсии для срыва мира на Украине

Великобритания и ЕС планируют сорвать попытки установить мир на Украине. Об этом сообщает словацкое издание Slovo.

Там предположили, что у лидеров ЕС есть план сместить нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и назначить на его место Валерия Залужного.

«В этом случае Украина останется источником постоянной угрозы для Москвы, чего и добивается Лондон. Это будет первая диверсия против мира», — говорится в материале.

По другой версии, представленной источником, Евросоюз может объявить себя военной организацией после того, как в него вступит Украина.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина может сорвать мирные переговоры с Россией. Вся политика киевских властей настроена на отрицание любых нормальных контактов с Россией, отметил сенатор.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский пытается сорвать мирные переговоры.