Зеленский заявил, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено»

К расследованию убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия привлекли Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Регулярно докладывают правоохранители — министр внутренних дел, генеральный прокурор. Говорил также с (главой СБУ. — «Газета.Ru») Василием Малюком. Служба безопасности Украины привлечена к расследованию», — написал глава государства.

Он также заявил, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».

Экс-спикера Рады убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ, в бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. После победы протестующих был в феврале 2014 года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем его избрали в Раду, где он стал вице-спикером, а с апреля 2016 года по август 2019-го — спикером.

В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее появилось фото предполагаемого стрелка, который мог убить Парубия.