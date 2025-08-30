На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликовано распоряжение Путина о продлении срока службы главы СК

Путин подписал распоряжение о продлении Бастрыкину срока госслужбы
Екатерина Штукина/РИА Новости

Распоряжение президента Российской Федерации Владимира Путина о продлении срока госслужбы председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину официально опубликовано на портале правовых актов.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — сказано в документе.

В среду, 27 августа Бастрыкину исполнилось 72 года.

О том, что президент продлил главе СК срок службы, в конце августа сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

При этом газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что Бастрыкин является одним из основных кандидатов на должность председателя Верховного суда (ВС). Вакансия открылась после того, как не стало председателя ВС Ирины Подносовой.

По словам собеседников издания, кандидатура Бастрыкина обсуждалась как «наиболее очевидная», поскольку в прошлом году Путин продлил срок его службы до 27 августа 2025 года, и новый указ на тот момент не был опубликован.

В итоге единственным кандидатом на пост главы Верховного суда стал генпрокурор Игорь Краснов.

Ранее российский блогер выразил беспокойство в связи с возможным уходом Бастрыкина из СК.

