В Венгрии высказались против антироссийских санкций

Сийярто: Венгрия не поддержит санкции против российских энергопредприятий
Венгрия не поддержит санкции против российских энергопредприятий. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Он также рассказал, что Европейская комиссия (ЕК) до сих пор не ответила на письмо Венгрии и Словакии с жалобами на Украину после атаки на нефтепровод «Дружба».

До этого издание Politico писало о том, что Венгрия может наложить вето на планы Европейского союза проводить военные учения на территории Украины и обучения солдат ВСУ после прекращения огня.

До этого Politico писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил позицию и согласился отказаться от вето на вступление Украины в ЕС после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По данным источников, уже в ближайшее время Киеву и Кишиневу может быть предоставлен «переговорный кластер», что приблизит запуск формальных переговоров о членстве.

Ранее Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву.

