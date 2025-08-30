Глава «Роснефти» назвал недостаточными темпы снижения ключевой ставки в России

Темпы снижения ключевой ставки в РФ недостаточны, одной из причин этого является чрезмерная индексация тарифов естественных монополий. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, говорится на сайте компании.

«Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки», — заявил он.

Сечин добавил, что принятые летом решения Центробанка РФ явно недостаточны. Он объяснил, что рост тарифов естественных монополий опережает инфляцию и оказывает давление на нефтяную сферу.

Глава «Роснефти» рассказал, что с начала 2025 года тарифы «Транснефти» были проиндексированы на 9,9%, нефтепродуктов — на 13,8%, а тарифы РЖД на грузовые железнодорожные перевозки — на 13,8%.

Сечин подчеркнул, что одним из следствий длительного поддержания ключевой ставки на повышенном уровне является излишнее укрепление курса рубля, которое приводит к потерям как бюджета страны, так и российских экспортеров.

Следующее заседание по вопросу ключевой ставки пройдет 12 сентября.

До этого первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что у Центробанка есть два сценария снижения ключевой ставки на предстоящем заседании в сентябре. По его словам, во время заседания будут обсуждаться два варианта: снижение на 100 или на 200 базисных пунктов.

25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

Ранее в правительстве РФ рассказали, какого изменения ключевой ставки ждать не стоит.