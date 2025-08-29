В ВТБ назвали два сценария снижения ключевой ставки Центробанка

Зампред Пьянов: ЦБ выберет между снижением ставки на 100 и 200 базисных пунктов

У Центробанка есть два сценария снижения ключевой ставки на предстоящем заседании в сентябре. Об этом заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РИА Новости.

По его словам, во время заседания 12 сентября будут обсуждаться два варианта: снижение на 100 или на 200 базисных пунктов. Пьянов добавил, что для аргументации того или иного сценария есть множество доводов.

«В пользу более осторожного шага говорят текущие темпы движения выше целевых базовых «инфляционных» компонентов», — объяснил он.

Зампред отметил, что среди доводов «против» осторожного шага — рост ВВП второго квартала на 1,1% против прогнозируемых 1,8%. Он подчеркнул, что аргумент о слабой динамике ВВП более сильный в контексте ситуации, однако точный выбор трудно прогнозировать.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что снижение ключевой ставки сразу на 10 процентных пунктов (п.п.) является малореалистичным. По его словам, ставку необходимо снижать постепенно и своевременно.

25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

