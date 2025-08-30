Стрельбу на «майдане» в 2014 году организовали те же люди, которые стояли за протестами, а снайперами управлял Андрей Парубий, ставший позднее председателем Верховной рады. Об этом ТАСС заявил французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле.

«Выстрелы производились, по сути, с восьмого этажа отеля «Украина», — сказал Пелле.

По его мнению, стрельба не была необходимой, поскольку президент страны на тот момент Виктор Янукович «согласился на все».

«Впоследствии было перехвачено видео, на котором Андрей Парубий после «майдана», безусловно, в благодарность за хорошую и верную службу по управлению снайперами, выходит из отеля «Украина» и разговаривает со снайперами, что является настоящим позором, но прежде всего доказательством того, что это был переворот, организованный теми же людьми, которые организовали протесты на «майдане», — отметил эксперт.

Пелле добавил, что на «майдане» видел Парубия и Дмитрия Яроша, которых он связывает с неонацистскими движениями, также давшими начало «Азову» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Парубия 30 августа во Львове, предположительно, застрелил киллер. В него выстрелили восемь раз. Он скончался на месте до приезда медиков. Как пишет телеканал «Общественное» («Суспільне»), стрелявший в политика был одет как работник службы доставки. На месте убийства обнаружили семь гильз.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. После победы протестующих был в феврале 2014 года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем его избрали в Раду, где он стал вице-спикером, а с апреля 2016 года по август 2019-го — спикером.

В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее украинские силовики вышли на след убийцы экс-спикера Рады Парубия.