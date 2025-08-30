На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Специалист по геополитике Пелле рассказал о «майданном» прошлом убитого Парубия

Эксперт Пелле: застреленный во Львове Парубий руководил снайперами на Майдане
close
РИА «Новости»

Стрельбу на «майдане» в 2014 году организовали те же люди, которые стояли за протестами, а снайперами управлял Андрей Парубий, ставший позднее председателем Верховной рады. Об этом ТАСС заявил французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле.

«Выстрелы производились, по сути, с восьмого этажа отеля «Украина», — сказал Пелле.

По его мнению, стрельба не была необходимой, поскольку президент страны на тот момент Виктор Янукович «согласился на все».

«Впоследствии было перехвачено видео, на котором Андрей Парубий после «майдана», безусловно, в благодарность за хорошую и верную службу по управлению снайперами, выходит из отеля «Украина» и разговаривает со снайперами, что является настоящим позором, но прежде всего доказательством того, что это был переворот, организованный теми же людьми, которые организовали протесты на «майдане», — отметил эксперт.

Пелле добавил, что на «майдане» видел Парубия и Дмитрия Яроша, которых он связывает с неонацистскими движениями, также давшими начало «Азову» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Парубия 30 августа во Львове, предположительно, застрелил киллер. В него выстрелили восемь раз. Он скончался на месте до приезда медиков. Как пишет телеканал «Общественное» («Суспільне»), стрелявший в политика был одет как работник службы доставки. На месте убийства обнаружили семь гильз.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. После победы протестующих был в феврале 2014 года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем его избрали в Раду, где он стал вице-спикером, а с апреля 2016 года по август 2019-го — спикером.

В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее украинские силовики вышли на след убийцы экс-спикера Рады Парубия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами