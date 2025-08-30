На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова выразила надежду на «оздоровление» курса США при Трампе

Захарова: Россия надеется на оздоровление внешней политики США при Трампе
Roman Naumov/Global Look Press

Российская сторона надеется, что в ходе правления президента США Дональда Трампа внешнеполитический курс страны отойдет от позиций «глобального защитника» прав человека. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говорится на сайте ведомства.

Так она отреагировала на доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в России.

«Рассчитываем, что оздоровление при <...> Трампе внешнеполитического курса США рано или поздно выразится в отказе за ненадобностью от усердно примерявшейся Вашингтоном на себе в предыдущие десятилетия тоги глобального блюстителя прав человека», — заявила Захарова.

По ее словам, доклад содержит в себе голословные обвинения в адрес российской стороны.

До этого в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что США тщетно пытаются раскачать внутриполитическую ситуацию в Российской Федерации, разыгрывая «правозащитную карту». В дипмиссии подчеркнули, что негативно оценивают этот документ. Там назвали доклад «очередной попыткой навязать международному сообществу американские ценности».

Ранее Лавров призвал выводить Запад на чистую воду.

