В МИД России заявили о недоумении из-за доклада США о правах человека

МИД: доклад США о правах человека содержит голословные обвинения в адрес России
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Доклад Соединенных Штатов о правах человека содержит в себе голословные обвинения в адрес России. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит сайт министерства.

«Особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими вооруженными силами и официальными представителями «военных преступлений и преступлений против человечности», «пытках и украинских граждан», «принудительной депортации украинцев в Россию», а также «использовании детей в вооруженном конфликте», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что оздоровление при президенте США Дональде Трампе внешнеполитического курса страны выразится в отказе от роли Вашингтона как блюстителя прав человека.

21 августа Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Украине при посредничестве Катара трех детей. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова также оказала содействие в переезде на Украину молодому человеку с инвалидностью. Всего же аппарат омбудсмена помог в воссоединении 26 детей из 18 семей с близкими в России и 115 детей из 91 семьи на Украине и в других странах.

Ранее Захарова осудила принятый на Украине закон о памяти.

