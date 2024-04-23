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Посольство РФ отвергло обвинения США в нарушении прав человека

Посольство: США тщетно пытаются раскачать внутриполитическую ситуацию в России

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Leonhard Foeger/Reuters

США тщетно пытаются раскачать внутриполитическую ситуацию в Российской Федерации, разыгрывая правозащитную карту. Так в Telegram-канале посольство России в Вашингтоне прокомментировало ежегодный доклад Госдепартамента Соединенных Штатов о ситуации с правами человека в мире.

В дипмиссии заявили, что негативно оценивают этот документ. Там назвали доклад «очередной попыткой навязать международному сообществу американские ценности».

«А всех, кто не согласен, подвергнуть остракизму», — продолжили в посольстве.

Там сказали, что нападки в адрес РФ «во многом сводятся к оспариванию правомерности» специальной военной операции (СВО) на Украине и бездоказательным утверждениям о якобы нарушении Вооруженными силами России международного гуманитарного права.

«В этом же ряду — клевета о внутренних репрессиях и подавлении свободы слова в нашей стране», — обратили внимание дипломаты.

В посольстве категорически отвергли эти обвинения. Соединенные Штаты не в первый раз «разыгрывают правозащитную карту в тщетных попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в России», отметили в дипмиссии.

Там также заявили, что США уже не в силах закрывать глаза на нарушения основополагающих прав и свобод на Украине, но пытаются выгораживать украинские власти, списывая негатив на российскую спецоперацию.

В заключение дипломаты призвали американские власти задуматься над включением в доклад отдельного раздела, посвященного ситуации с правами человека в самих США.

Госдеп заявил в своем докладе, что на Украине происходят многочисленные серьезные нарушения прав человека, совершаемые официальными лицами.

Ранее Госдеп США за «нарушения прав человека» на Украине ввел санкции против двух российских военных.

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