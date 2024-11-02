Западные страны необходимо выводить на чистую воду из-за их позиции по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

Лавров отметил, что «нацистский режим» в Киеве грубейшим образом нарушает ключевые принципы Устава ООН, а западные страны при этом хвалят власти Украины и заявляют, что Киев защищает «европейские ценности».

«Их (страны Запада. — «Газета.Ru») надо выводить на чистую воду», — подчеркнул министр.

Лавров рассказал о том, что Устав ООН требует уважать права человека независимо от расы, пoла, языкa и рeлигии. А на Украине за последнее десятилетие, продолжил министр, принимались законы о запрете русского языка в различных сферах и запретили каноническую Украинскую православную церковь.

«Запад, который на каждом углу и по любому поводу кричит, что он — «чемпион прав человека», в украинском кризисе ни разу про это не упоминал», — заметил Лавров.

В ежегодном докладе госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире отмечалось, что на Украине происходят многочисленные серьезные нарушения прав человека, совершаемые официальными лицами. В документе обратили внимание на похищения людей, пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, угрожающие жизни условия содержания в местах лишения свободы, произвольные аресты и задержания, проблемы с независимостью судов, ограничения свободы слова и свободы передвижения, коррупцию в правительстве.

Ранее в Евросоюзе обвинили Украину в препятствовании свободе вероисповедания.